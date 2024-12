Getty Images

Ho versato 10 milioni di euro per partire con il Torino che era in procinto di fallire (quando prese il Torino, nel 2005, la società in realtà era già rinata dopo il fallimento e iscritta alla Serie B grazie ai cosiddetti Lodisti, ndr).". Cosìha parlato quest'oggi, ai microfoni di Radio Sportiva, del futuro del Torino, dopo le voci sempre più insistenti riguardo a una sua possibile cessione.

Cairo ha però smentito di aver avuto contatti sia con la Red Bull, sia con il fondo arabo Pif: “li ho incontrati il primo di luglio, mi hanno voluto conoscere per diventare sponsor e così è stato.i. Per quanto riguarda. C’è forse la volontà di diffondere qualche notizia falsa per destabilizzare l’ambiente, ma non ci curiamo di queste cose. I tifosi sono fondamentali il grande aiuto e sostegno ricevuto in passato è stato decisivo. Alcuni tifosi possono essere contro di me, può succedere, ma se tifi Toro è importante appoggiare la squadra e le cose potrebbero essere più positive”.

Cairo ha anche parlato dei rapporti con i tifosi, che da mesi lo contestano in maniera sempre più forte (tanto che per ragioni di ordine pubbliche quest'anno è stato invitato in più occasioni a non recarsi allo stadio): "“Ho fatto fare il sondaggio in cui è emerso che. Nella mia vita ho sempre avuto tanta ambizione. La stessa che ho con il Torino. Poi ci sono delle difficoltà oggettive, come competere contro squadre che hanno il fatturato di quattro volte superiore al nostro. Mi ricordo anche com’era il Torino, la gente diceva che voleva stare costantemente in serie A e sono 13 anni che ci siamo, con estrema regolarità. Il desiderata della gente è stato soddisfatto, poi ovviamente si può fare di meglio, anche se in tanti hanno fatto peggio”.

Il presidente granata ha poi parlato anche del mercato del Torino:. Ora sono nei miei uffici con Vagnati e i collaboratori per definire la strategia di gennaio sul nostro mercato. Tutto il resto non lo voglio anticipare, ma le idee sono chiare”.