Torino, Ventura: "Col VAR, avrei vinto almeno altri 3-4 derby contro la Juventus"

e correva l’anno 2015. Sotto di una rete - gol di Pirlo per la Juve - i granata ribaltarono il risultato con le reti di Darmian e Quagliarella, regalando ai propri tifosi una gioia indimenticabile. "agli occhi”, ha dichiarato l’ex ct della Nazionale al Corriere di Torino.Eppure, nel ricordare quello storico successo, Ventura trova spazio per evidenziare il proprio rammarico per quelle partite nelle quali il risultato non era arrivato per poco. Come ci tiene a chiarire: "Nello spogliatoio quanto sentivamo il derby? Ormai usiamo le frasi fatte, penso che definirlo 'una partita a sé' sia assolutamente centrato per i derby e in particolare per quello di Torino. Te lo fanno vivere i tifosi giorno dopo giorno, bisogna solo avere la capacità di gestire le emozioni e mettere a fuoco quello che bisogna fare per portare a casa la partita".Infine Ventura parla del momento di questo Torino e del lavoro di Paolo Vanoli al Corriere di Torino: "Serve un’intera squadra che lotti da Toro. Vanoli capisce di calcio e ha una gran voglia di fare bene. Dopo un’ottima partenza in campionato, ha avuto qualche difficoltà. Ma per onestà intellettuale bisogna riconoscere che