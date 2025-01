Billing al Napoli riapre la corsa a Casadei: è duello tra Torino e Lazio

Getty Images

Come cambia l'orizzonte del mercato in poche ore: dalla chiusura vicinissima con il Napoli, Cesare, back to square one come si dice in Inghilterra, ma il ritorno in Italia rimane una possibilità concreta in questa sessione di mercato invernale.- Ora che gli azzurri hanno chiuso per il prestito con diritto di riscatto del centrocampista danese del Bournemouth Philip Billing , il, che in un primo momento era stato superato nella corsa, ha compiuto un nuovo scatto e ha nuovamente bussato alla porta del Chelsea per liberare i Blues da un'alternativa poco considerata dal tecnico Enzo Maresca.

I granata, però, non sono ancora soli: nel frattempo, infatti, la Lazio ha visto rifiutata la propria offerta per Jacopo, anche lui accostato sia al Napoli sia ai biancocelesti e adesso vicino al reintegro nella rosa dell'Empoli. Lazio ed Empoli, d'accordo sul prestito biennale, sono ancora lontani sulle cifre, anche se il giocatore gradirebbe la destinazione. I toscani vorrebbero 12/13 milioni.Ecco allora il duello per Casadei: serve, mentre per la formula il Chelsea è aperto a trattare, dal titolo definitivo al prestito oneroso con diritto oppure obbligo di riscatto a determinate condizioni, con la richiesta di inserire una. Più spazio in campionato con Vanoli oppure un palcoscenico europeo da calcare agli ordini di Baroni? Anche il parere di Casadei stesso sarà decisivo.