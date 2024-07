Torino, Zapata: "Onorato di essere il capitano. Dobbiamo cambiare mentalmente rispetto alla scorsa stagione"

Getty Images

Dal ritiro di Pinzolo, dove ilha iniziato a preparare la nuova stagione,ha parlato in conferenza stampa: "Sto molto bene, questo è il periodo più difficile dell’anno, si deve fare tanta fatica ma ci stiamo allenando bene. Cerchiamo di capire bene quello che il mister ci chiedo. Man mano che passano i giorni capiamo meglio ciò che il mister propone.Sul modulo differente: "Alcuni concetti sono nuovi ma il modulo è lo stesso della stagione scorsa, per me che sono attaccante i movimenti sono un po’ diversi ma i concetti sono simili a come eravamo abituati. Non c’è così tanta differenza. Il fatto di aver tenuto lo stesso modulo a cui siamo abituati, è importante".

Sulla fascia da capitano: "È la prima volta che sono capitano. Per me rappresenta molta responsabilità, perché sono il più vecchio. Ho il dovere di dare l’esempio, lo davo già da prima. Questa è un’emozione nuova che non mi aspettavo, questa fascia raconta la mia storia. Sono dodici stagioni che sono in Italia, sono tantissime e sono onorato di essere il capitano del Toro".Sugli obiettivi: "Dobbiamo cambiare mentalmente rispetto all'anno scorso, alzare il livello rispetto alla stagione scorsa. Per farlo dobbiamo capire chi siamo e cosa vogliamo fare".

Sull'intesa con Bellanova: "Devo ancora pagargli la cena dall'anno scorso, prossimamente gliela pagherò se no non mi fornisce più assist. Speriamo che questo feeling continui".