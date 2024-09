COS'E' IL DECRETO CRESCITA

Prima di affrontare le novità in tema, rinfreschiamoci brevemente la memoria: questo decreto, entrato in vigore nel 2019, si poneva l'obiettivo di favorire il rientro in Italia dei cosiddetti “Cervelli in fuga” attraverso una detassazione al 50% delle imposte prevista per i lavoratori che avrebbero spostato la loro residenza in Italia. Ciò ha avuto dei risvolti benefici anche nel mondo del pallone. Uno degli esempi emblematici è l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, seguito poi da tanti altri top player.