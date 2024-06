Toromania: dare un'altra occasione a Radonjic? Può valerne la pena

Getty Images

È questo uno degli interrogativi in casain questo inizio estate. Il calciatore serbo ha talento, lo ha dimostrato varie volte nell’anno e mezzo trascorso in granata, ma non è facile da gestire. Basta dare un’occhiata alla sua carriera per comprendere come i problemi avuti connon siano un caso isolato ma una costante che lo ha accompagnato in tutte le sue esperienze in giro per l'Europa. Ora che è cambiato l’allenatore, verrebbe però la pena concedergli un’altra occasione.

Anche perché dalla sua eventuale cessione il Torino non ricaverebbe molto,massimo (sulle sue tracce c’è la). Insomma, niente di irrinunciabile. Poco prima della metà di luglio la squadra granata inizierà a lavorare al Filadelfia, poi partirà per il Trentino Alto Adige dove resterà per dieci giorni in ritiro a Pinzolo, infine farà una mini tournée in Francia nei primi giorni di agosto:

Se il serbo dovesse essere bocciato dall’allenatore, ci sarà poi tempo tutta agosto per trovargli una nuova squadra ed eventualmente venderlo. Ma ora non è il caso di prendere decisioni affrettate, per un giocatore con le qualità tecniche di Radonjic vale la pena attendere un po’ di tempo.