Toromania: imparare dagli errori commessi con Juric

Getty Images

Manca ancora un mese alla scadenza del contratto di Ivancon il Torino ma, da una decina di giorni ormai, il tecnico croato è già il passato. Urbanoe Davidestanno già pensando al futuro e al nuovo allenatore, che dovrebbe essere Paolo Vanoli. Ma scegliere il nuovo tecnico non basterà a risolvere tutti i problemi e di ciò i due massimi dirigenti granata dovranno tenerne conto.Se il Torino non ha centrato il proprio obiettivo, ovvero quello di qualificarsi a una coppa europea, non è esclusivamente per colpa di Juric. Certo l’allenatore croato ha più di una responsabilità ma non va dimenticato che ha spesso dovuto fare i conti con una panchina corta, che spesso si è ritrovato con i giocatori contati (almeno per quel che riguarda alcuni ruoli) e che diverse scelte di mercato si sono ritrovate completamente sbagliato. Hanno fallito, anche quest’anno, le scommesse di Vagnati, dafino a(zero minuti per gli ultimi due, di fatto bocciati da Juric), passando per: servirà maggiore attenzione nell’ andare a pescare i giocatori all’estero ma è una strada, questa, che è giusto che il dg continui a percorrere.

o chiunque altro verrà scelto per allenare il Torino dovrà poi essere ascoltato e accontentato il più possibile, servirà quella medesima visione tra allenatore e dirigenza che troppo spesso è mancata in questi anni in cui Cairo e Vagnati non sempre sono riusciti ad accontentare Juric, non sempre sono riusciti ad acquistare giocatori con le caratteristiche che richiedeva il tecnico. Tutti errori che non andranno ripetuti se si vuole centrare l’obiettivo europeo.