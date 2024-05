Torres-Benevento: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Torres-Benevento in diretta su NOW TV

Ilvola in Sardegna forte dell'1-0 ottenuto all'andata. La, testa di serie, nel ritorno del secondo turno della fase nazionale deidovrà battere le Streghe con qualsiasi risultato entro i 90 minuti per assicurarsi l'approdo alla Final Four. In caso di pareggio o di successo sannita, a sorridere saranno i ragazzi di Auteri. Niente supplementari né rigori. La squadra qualificata, in semifinale, affronterà Carrarese o Juventus Next Gen.Torres-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 256) e in diretta streaming su NOW, RaiPlay Sport e Sky Go.