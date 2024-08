Torres-Mantova: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

41 minuti fa



Comincia il turno preliminare di Coppa Italia: il Mantova di Possanzini affronta la Torres, la vincente sfiderà il Lecce nei trentaduesimi di finale. Le due squadre scenderanno in campo sabato 3 agosto con fischio d'inizio fissato alle 20.30 al Vanni Sanna di Sassari. I sardi padroni di casa l'anno scorso hanno cullato a lungo il sogno di essere promossi in Serie B, ma sono stati eliminati ai play-off dal Benevento, mentre il Mantova ha centrato l'obiettivo del salto di categoria dominando il Girone A di Serie C.