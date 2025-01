Tottenham-Liverpool: formazioni, dove vedere la semifinale di Carabao Cup in tv e streaming

Getty Images

Partita: Tottenham-Liverpool

Data: 8 gennaio 2025

Orario: 21.00

Diretta TV: /

Streaming: /

La Coppa di Lega inglese è giunta alle semifinali:da una parte, Arsenal e Newcastle dall'altra, solo due si giocheranno la Carabao Cup nell'atto finale. I Magpies hanno sorpreso i Gunners a domicilio con un secco 0-2 e ora è il turno dell'andata fra Spurs e Reds. In campionato l'hanno spuntata Salah e compagni con un pirotecnico 6-3, la coppa offre agli uomini di Postecoglou l'occasione di un riscatto su quelli di Slot.

: Forster; Spence, Dragusin, Gray, Udogie; Sarr, Bergvall; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. All. Postecoglou.: Allison; Alexander Arnold, Gomez, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch, Jones; Salah, Diaz, Gakpo. All. Slot.Il match tra Tottenham e Liverpool, valido per la semifinale di Carabo Cup, non sarà visibile in tv. Nessun'emittente italiana ha infatti acquisito i diritti per trasmettere la competizione nella stagione 2024/2025.- Non ci sarà la possibilità di vedere la semifinale di Carabao Cup fra Tottenham e Liverpool in streaming tramite alcun sito o app: non sarà trasmessa live in territorio italiano.