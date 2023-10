Il suo futuro è segnato, ce l'ha nel nome. Destiny Udogie arriverà in alto, o forse ci è già arrivato. Nove partite su nove da titolare nel sorprendente Tottenham di Ange Postecoglou, ancora imbattuto e primo in classifica in Premier League. Niente male per un ragazzo di 20 anni che è all'inizio della sua prima avventura all'estero, lontano da casa, ma che sembra nato per quel tipo di calcio. Fisico e velocità come io migliori terzini moderni, per lui anche due assist messi a segno fin qui e una soddisfazione ancora più grande: l'esordio con la Nazionale di Luciano Spalletti durante l'ultima sosta, con un'occasione dal primo minuto proprio nella sua Londra, a Wembley, contro l'Inghilterra.



RETROSCENA DA BIG - Segno di come il tempo stia correndo per Udogie, che non sta pagando affatto il salto dall'Udinese agli Spurs. Gli inglesi lo avevano scelto già più di un anno fa, quando - su intuizione di Fabio Paratici - definirono l'accordo con i friulani per 25 milioni di euro più bonus. Una cifra alta, che a molti sembrava troppo alta, ma che invece si sta rivelando un affare. Le richieste della famiglia Pozzo erano alte, perché sapevano di avere tra le mani un diamante allo stato grezzo. Di Udogie si erano accorti anche Inter e Juventus, che incontrarono più volte i suoi agenti nell'estate 2022, ma si arresero di fronte all'offerta del Tottenham. Che ora si gode i progressi del suo Destiny.