Totti, Del Piero, Maldini e Ibrahimovic, per fare i dirigenti serve competenza. Essere bandiere non basta

Finito nel bersaglio della critica per un inizio di avventura da dirigente tutt'altro che all'insegna della serenità e sul quale – dalle pagine della Gazzetta dello Sport – si è espresso un pezzo da novanta della storia rossonera come Zvone Boban: “Non ho capito cosa fa, quali sono le sue responsabilità e le sue competenze per poterlo giudicare. Spero le abbia capite lui, perché alla fine, sarà lui quello giudicato, mica Moncada”.in una Roma che necessitava di alleggerirsi di un debito ereditato dalle proprietà precedenti e che, pur attraverso un player trading insistito, ha saputo mantenere un alto livello di competitività sia in Italia che in Europa, pur senza essere ricordata per la conquista di titoli. Non potendo così assecondare i desideri di Totti di avere sempre più campioni all'interno della squadra., che ad un certo punto gettò la spugna (era il giugno 2019),per la seconda volta – dopo il tormentato fine carriera di calciatore – senza troppi riguardi. Totti tanto ha parlato e anchedel suo vecchio capitano, che ha tirato in ballo indirettamente la natura dei rapporti non proprio idilliaci tra l'attuale allenatore e i suoi dirigenti. Emersi in maniera ancora più chiara nel corso dell'estate, caratterizzata da ripetute diversità di vedute sul mercato., che con una sola maglia nelle rispettive carriere hanno costruito vere e proprie saghe, divenendone leggende. “Queste sono le risposte che ti dai. Un nome importante offusca tutto quello che c’è all’interno. Noi siamo ex giocatori, competenti nel settore e questa dovrebbe essere la cosa più importante per una società. Se non la prendono in considerazione, si vede che hanno altri obiettivi o pensieri”. Nell'elenco non c'è Ibrahimovic, che dopo il burrascoso addio di Maldini per volere dell'attuale proprietà del Milan, ha sostituito idealmente l'ex difensore nel ruolo di uomo di campo di riferimento nel gruppo di lavoro che determina ogni tipo di strategia in casa rossonera. Ma il discorso non cambia.Ce lo insegnano in fondo le storie di gloriose società europee, che hanno affidato la propria gestione a grandissime stelle del passato (l'esempio di Rummenigge al Bayern Monaco è quello più emblematico) soltanto dopo un percorso di apprendimento che è durato degli anni. Altrove – al Real Madrid – si è optato per avere in Butragueno o Roberto Carlos delle figure spendibili più in ambito istituzionale e di immagine; una storia per certi versi non troppo diversa da quella di Javier Zanetti all'Inter. Ma raramente un grandissimo giocatore è poi diventato un dirigente di caratura altrettanto importante.dello storico direttore generale e di un importante dirigente d'azienda come Antonio Giraudo.Prima al Barcellona e poi al Manchester City, al seguito di Pep Guardiola, si è imposta una figura non così “pesante” nel suo percorso da calciatore come Txiki Beguiristain. Ma si tratta di eccezioni, di casi isolati. La storia insegna che il passaggio da un ambito all'altro non è semplice e spesso è caratterizzato da alterne fortune.Serve studiare e fare esperienza, dentro e fuori dal campo. Un po' come, nel suo piccolo, spera di fare alla Juventus Giorgio Chiellini che, dopo gli studi in parallelo con gli ultimi anni da giocatore, l'esperienza negli Stati Uniti e ora l'apprendistato alla Continassa, si candida per domani ad una posizione manageriale.Il senso di appartenenza serve ancora, eccome, è la linea di continuità tra passato, presente e futuro. Serve a preservare i valori e l'identità di una squadra di calcio, ma da solo non basta. Totti, Maldini, Del Piero e pure Ibrahimovic se ne facciano una ragione.