"Ho detto no a Mourinho? Tutte menzogne, nessuno mi ha chiamato". Francesco Totti, ai microfoni di RaiUno alla fine del primo tempo tra Juve e Atalanta, boccia ufficialmente le voci su un presunto rifiuto dello storico capitano allo Special One per un ritorno alla Roma. Totti ha anche aggiunto: "Se mi dovessero chiamare mi sederei sicuramente a parlarne per capire le intenzioni dei Friedkin e di Mourinho".