E' passato tanto tempo da quando Francesco Totti giocava sotto la guida di Carlo Mazzone, ma l'affetto per l'allenatore non è mai passato. Lo storico capitano giallorosso dedica queste parole all'amico, su Twitter: "Non dimenticherò mai tutti gli insegnamenti nel campo e nella vita che mi hai dato". Mazzone ha infatti pubblicato un vecchio video dove Totti raccontava del suo primo gol in Serie A contro il Foggia, nel '93, ricordando l'affetto che lo legava al suo allenatore - "è stato un secondo padre" - e le emozioni di quei giorni. Questo il commento di Mazzone su Instagram: "Il mio caro Francesco racconta alcuni episodi che ci legano, sentire queste belle parole da parte sua nei miei confronti mi riempie il cuore di gioia perché è stato come un figlio per me e sono io che ti dico grazie! Un campione ma anche un UOMO fantastico"