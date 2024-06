Tra Bento e Okoye, l’Inter aspetta il budget di Oaktree per scegliere il portiere

che intendono proseguire per gradi.e al momento in viale della Liberazione non hanno in programma di rinnovargli il contratto che scadrà nel giugno del 2025.alle spalle del portiere svizzero per poi raccoglierne l’eredità. Almeno questa era l’idea iniziale, ancora da capire se e come i nerazzurri riusciranno a portarla avanti.

Al profilo tracciato corrisponde un nome ben preciso ed è quello diI dialoghi sono avviati da tempo, ma ad oggi i nerazzurri non hanno le sufficienti risorse economiche per produrre lo sprint e piazzare il colpo.il classe ‘99 è la sintesi perfetta dei tanti ragionamenti ma l’aspetto economico non è un dettaglio e allora è giusto considerare anche altri profili,Tra i vari nomi è uscito anche quello diche quest’anno Si è distinto con la maglia del Genoa. Il profilo del portiere spagnolo è sicuramente tra quelli maggiormente apprezzati in viale della Liberazione, ma stando ai primi sondaggi fatti,, mentre per il brasiliano potrebbero probabilmente bastarne 15.Negli ultimi giorni, invece, sta avanzando la candidatura diportiere dell’Udinese. Anche in questo caso il discorso da fare sarebbe diverso rispetto a quello che riguarda invece Bento. La differenza sta nel talento e nel potenziale, visto che a Milano sono tutti pronti a scommettere sulle doti del brasiliano, mentre nessuno è certo che Okoye possa in effetti divenire il titolare.Il prezzo è decisamente più favorevole,e con l’Udinese si può ragionare anche inserendo qualche contropartita per abbassare ulteriormente il prezzo.