Tra sogni e possibili ritorni: nasce il Monza di Nesta

Getty Images

I tifosi delsabato hanno concluso la stagione con una grande festa ad Arcore, a due passi dalla residenza storica di Silvio. "Questo è un modo anche per ringraziare virtualmente il supporto del nostro Presidente" le parole del leader della Curva Pieri Fausto. La famiglia del compianto presidente proseguirà l’attività per il terzo anno di fila, in attesa di valutare nuove proposte per la cessione societaria del pacchetto di maggioranza o di minoranza. Adriano, riconfermato nella carica di amministratore delegato, è già al lavoro per consegnare al nuovo allenatore Alessandrouna squadra competitiva con una rosa completa in ogni reparto. D’altronde Galliani ha scelto Nesta perché intravede in lui qualche scommessa già vinta in passato: “Arrigo Sacchi, primo allenatore di Silvio Berlusconi, non aveva mai allenato in Serie A. E anche Raffaele Palladino, nostro ultimo allenatore, non aveva mai allenato in A. Visto che c’è un detto che dice "non c’è due senza tre", auguro ad Alessandro Nesta di avere la stessa buona sorte e le stesse capacità di Sacchi e Palladino". Un’investitura pesante per il tecnico laziale.

Sul fronte mercato l’ormai ex tecnico dellanon avrà in ritiro Micheleche partirà in direzionee, molto probabilmente, Andrea. Sul capocannoniere dei brianzoli c’è da tempo l’interesse di, ma occhio anche a. Per sostituire Di Gregorio si valuterà Alessio, di rientro dalla stagione a: l’ormai ex portiere della Nazionale è reduce dalla seconda stagione di fila in panchina come ‘secondo’ e su di lui dovrà essere fatta più di una riflessione. Occhi puntati sui possibili arrivi di(sempre dal Sassuolo) e: il prossimo numero uno del Monza potrebbe essere uno di loro. La difesa è il reparto che necessiterà di meno rinforzi dando per scontata la conferma di, Pabloe Andrea. Sirene spagnole per Lucache piace al Villareal da tempo. Con il rientro da Cremona del Nazionale bulgaro, il reparto arretrato avrà solo bisogno di qualche rinforzo per la panchina. Poco da fare anche a centrocampo con capitanche ha annunciato di voler restare. Con lui ela linea mediana è messa bene, se resterà anche(che piace a) ci sarà ben poco da fare. Il lavoro grosso andrà fatto sulle fasce dove si sono registrati i maggiori problemi lo scorso anno: il recupero di Patricksarà quasi un nuovo acquisto, ma qualcosa andrà fatto. I nomi caldi sono quelli di(Atalanta) e(Napoli). Qualche operazione andrà fatta in avanti conpunti fermi: dando per scontata la partenza di, dalla Reggiana Nesta potrebbe portarsi. Si lavora per avere nuovamente Danieldal Milan e Alessiodal Napoli. Due operazioni molto difficili, ma Galliani è bravo nelle grandi imprese…