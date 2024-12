Tragedia dopo Milan-Stella Rossa: muore a 30 anni Diego Bertoni, difensore del Cassina Calcio

Una serata di passione calcistica si è trasformata in tragedia per, trentenne difensore del. Dopo aver assistito alla partita di Champions League del suo amato Milan contro la Stella Rossa,. La coppia, diretta verso casa, si è schiantata contro un albero in via Palmanova, a Milano, poco prima delle due di notte tra mercoledì e giovedì.Le prime ricostruzioni dell'incidente suggeriscono che Bertoni abbia perso il controllo della moto. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, il giovane difensore non ce l'ha fatta. La moglie, anche lei trentenne, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale San Raffaele, dove è stata ricoverata ma non risulta in pericolo di vita.La notizia della morte di Bertoni ha scosso profondamente la comunità del. Compagni di squadra, dirigenti e tifosi si sono uniti nel dolore per questa improvvisa e tragica perdita. La società ha voluto rendere omaggio a Bertoni con un messaggio toccante: "La nostra società piange la tragica scomparsa di Diego Bertoni, calciatore della prima squadra, avvenuta nella notte, e stringe in un forte abbraccio la sua famiglia! In un giorno che doveva celebrare la semifinale della juniores, ci stringiamo alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene. Ciao Diego, resterai per sempre nei nostri cuori"., oltre a essere un appassionato tifoso del Milan, era un uomo dedicato alla famiglia.. La sua morte lascia un vuoto non solo sul campo di gioco, ma anche nella vita di chi lo ha conosciuto e apprezzato.