Questione di mentalità. Davanti ai problemi, i perdenti trovano scuse e i vincenti cercano nuove soluzioni. Per informazioni chiedere asul panorama internazionale. Nove mesi fa il nazionale turco si autoproclamò tra i primi 5 d'Europa nel suo ruolo. Allora la sua intervista scatenò l'ironia di molti critici, che ora si sono dovuti ricredere., autore di una prestazione impeccabile come braccetto di sinistra, dove aveva già giocato con Stroppa ai tempi del Monza in Serie B. Il brasiliano può essere confermato in questo ruolo anche sabato sera a San Siro contro l'Udinese. In alternativa, se il rientrante Bastoni dovesse partire subito dall'inizio,- Infatti in quella fascia l'Inter deve fare i conti con l'infortunio muscolare di un altro olandese, Denzelcome il suo connazionale. Juansulla linea dei cinque centrocampisti, oppure se inventarsi qualcosa di diverso a destra.sulle maglie al posto dello sponsor Paramount+. E, sempre più mutaforma.