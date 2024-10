Trapani-Avellino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La clamorosa rimonta subita nel finale a Monopoli, con l'uomo in più, porterà ilad avere voglia di rivalsa nel big match della dodicesima giornata del Girone C di Serie C contro l'I Lupi, squadra del momento e protagonista di una risalita in classifica da top club della categoria, a suon di goleade (l'ultima, il 6-0 rifilato al Messina) lanciano messaggi al Benevento e si recano in Sicilia contro una delle potenziali protagoniste di questo campionato, ancora però a caccia di una continuità di rendimento che le consentirebbe di stabilizzarsi nei quartieri alti.

Tutto su Trapani-Avellino: data e orario del match, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.