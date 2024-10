Redazione Calciomercato

Dopo la Kings League, Trombetta conquista la Giana Erminio: primo gol in Serie C

Redazione CM

un' ora fa



Il nome di Michele Trombetta è salito agli onori della cronaca in estate con la Kings League ideata da Gerard Piqué, dove si è contraddistinto per gol e giocate, divenendo una star dei social.



PRIMO GOL IN SERIE C - L'attaccante classe 1994 di Sala Bolognese, laureato in Economia e Finanza, ieri ha realizzato il primo gol in campionato, nel Girone A di Serie C, in occasione della vittoria della squadra di Gorgonzola sul campo dell'Atalanta Under 23.