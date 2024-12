Trapani-Benevento: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Trasferta insidiosissima per la capolista, che nella diciottesima giornata del Girone C di Serie C fa visita all'ambiziosoI siciliani, ancora alla ricerca di una continuità in grado di poter alzare definitivamente l'asticella degli obiettivi stagionali, dopo il ko con l'Altamura sono scivolati fuori dalla zona Playoff ma restano ancora attaccati al treno delle pretendenti alla poule promozione.Sanniti invece reduci dall'1-1 nel big match al vertice con l'Audace Cerignola, che se da un lato ha impedito agli uomini di Auteri di aumentare il gap con le inseguitrici dall'altro ha lasciato pressoché invariati gli scenari in vetta.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Trapani - Benevento in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Trapani-Benevento sono info disponibili in questa pagina.* Partita: Trapani-Benevento* Data: domenica 8 dicembre 2024* Orario: 19:30* Canale TV: Sky Sport (257)* Streaming: NOW, Sky GoSeculin; Celiento, Malomo, Sabatino; Ciotti, Karic, Crimi, Carriero, Martina; Bifulco; Lescano. All. Aronica.

: Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Ferrara; Talia, Prisco; Lamesta, Acampora, Simonetti; Manconi. All. Auteri.Trapani-Benevento sarà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 257).Trapani-Benevento, in diretta streaming, potrà essere vista utilizzando NOW oppure Sky Go.