Trapani-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Entrambe in stato di grazia,si apprestano a dar vita ad uno degli incroci più interessanti previsti dalla ventesima giornata del Girone C di Serie C.L'approdo in panchina di Eziolino Capuano ha rialzato i siciliani, vittoriosi a Caserta e in Coppa Italia ad Arezzo: l'allenatore di Pescopagano ora affronterà il suo recentissimo passato, ossia i rossoneri, da cui ha divorziato dopo appena 5 partite dal suo arrivo in Puglia.Quasi perfetto il ruolino di chi lo ha sostituito, Luciano Zauri, che ha ribaltato gli scenari dei Satanelli: 6 risultati utili consecutivi caratterizzati da 4 vittorie e 2 pareggi, che consentono a Millico e compagni di guardare da vicino la zona Playoff.

Data, orario, formazioni, canale tv e copertura di Trapani-Foggia, sono info disponibili in questa pagina.