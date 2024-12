Serie C, la Turris si salva in extremis: pagamenti effettuati, torna Colantuono

un' ora fa



Ci sono nuovi aggiornamenti riguardanti il futuro della Turris, in zona playout nel Gruppo C di Serie C: come raccolto da TuttoC.com il club corallino avrebbe pagato anche gli F24 all'erario, per il quale c'era tempo fino a mezzanotte, per cui continuerà il progetto di Ettore Capriola, ma con la presenza in società del gruppo legato all'ex patron Antonio Colantonio. Come direttore sportivo dovrebbe tornare Rosario Primicile.