Trapani-Rimini: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Giana Erminio e Caldiero Terme da una parte,dall'altra. Il tabellone delle semifinali dellaoffre anche l'incrocio tra siciliani e romagnoli, giunti al penultimo atto dell'edizione 2024/2025 del torneo dopo aver eliminato ai quarti rispettivamente Arezzo e Team Altamura.Partita d'andata sul campo della squadra allenata da Eziolino Capuano, ritorno l'11 febbraio in casa dei biancorossi: la compagine che otterrà la qualificazione, giocherà la finale contro appunto lombardi o veneti.Data, orario, formazioni, copertura tv e dove vedere Trapani-Rimini in diretta streaming, sono notizie disponibili in questa pagina.

Trapani-Rimini verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 259).Trapani-Rimini, in streaming, sarà invece disponibile sia su NOW che su Sky Go.