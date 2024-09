Trevisani: "L'Inter pensava di vincere 7-0 e ha preso la rumba. Champions? Il Milan ha riposato un giorno in più"

Getty Images

Il noto opinionista e commentatore tv, Riccardo Trevisani, ha parlato dagli studi di Cronache del particolare momento che sta attraversando l'Inter con la sconfitta subita nel derby contro il Milan che ancora brucia per come si è concretizzata nei minuti finali della gara."Le squadre che hanno messo in difficoltà l'Inter sono quelle che l'hanno attaccata ferocemente. Così in difficoltà l'ho vista a Roma-Inter dell'anno scorso, poi la Roma è esplosa e l'Inter ha vinto 4-2. Ma se l'Inter la aspetti ti vince la partita. Non quella del derby che era clamorosamente sotto tono".

"Lautaro? Secondo me il derby ci dice che a fine dicembre arriverà a dieci gol. Non è in fiducia, non vede la porta, ma l'ho visto molto meglio che nelle prime giornate. Mi è sembrato molto positivo per il futuro. Era più vivo. Ho visto molto peggio Thuram. Taremi da zero minuti? Secondo me Inzaghi vede più Taremi con Thuram che non con Lautaro e soprattutto la stagione scorsa finché non andava in vantaggio Lautaro e Thuram non uscivano mai"."Il Milan ha fatto meglio tranne dal 18' a fine primo tempo. Poi la situazione è peggiorata con Asllani e Frattesi che non hanno fatto bene. L'Inter ha tanti giocatori che hanno fatto male".

"La Champions? Il big match ti porta l'emozione, la stanchezza e i neuroni a bomba. Torni giovedì pomeriggio, venerdì sei all'antivigilia del derby ed è molto difficile. Anche il Milan ha giocato col Liverpool, ma un giorno prima, in casa e ha perso. L'Inter torna con ricchi premi e cotillon. Gvardiol, che ho incontrato al ristorante mi ha detto che nessuno li ha affrontati in Premier come l'Inter"."Il City al 97' era sotto in casa. Anche loro fanno fatica ad avere due prestazioni di livello consecutivamente in quattro giorni. Nella nostra Serie A è dal Triplete di Mourinho che una squadra non riesce a vincere il campionato più un altro trofeo. L'Inter per andare in finale di Champions ha perso dodici partite in campionato. L'anno scorso ha perso con l'Atletico e ha stravinto il campionato. Se fai un po' e un po' rischi di non fare né l'uno né l'altro. Puoi far bene tutte e due, ma devi scegliere. Se vai col 70% dappertutto, non ti basta. Devi andare col 100% e non ce l'hai sempre".

"L'Inter si è improfumata, pensava di vincere 7-0 e ha preso una rumba. Schiaffo che servirà? Non lo so perché diverse partite non mi sono piaciute. Una delle migliori è stata Genoa-Inter. Ha preso due gol che non si possono raccontare. Non hanno logica. La normalità non è il derby, ma c'è una via di mezzo".