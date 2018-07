L'ex Juve David Trezeguet alla Gazzetta dello Sport ha parlato della semifinale del Mondiale tra Francia e Belgio e del mercato della società bianconera.



FRANCIA FAVORITA - "La partita col Belgio sarà equilibrata perchè le squadre sono simili e il Belgio è tatticamente molto competitivo, ma la Francia è favorita in semifinale e per il Mondiale”, spiega l'ex attaccante di Juventus e Nazionale francese.



MBAPPÉ - “E’ in un momento bellissimo. Fa tutto ciò che vuole. Ha velocità, tecnica e in questo sistema di gioco è molto importante per la Francia. Con l’Argentina è stato determinante, con l’Uruguay ha sofferto di più e anche col Belgio sarà difficile. Somiglia a Ronaldo il Fenomeno”.



BUFFON - “Gigi ha fatto una scelta importante, ha la possibilità di conoscere un campionato straniero e saprà gestirlo. E’ andato in una squadra che spende molto e ha gli stessi obiettivi della Juve”.



HIGUAIN CON RONALDO - “Io credo che i grandi giocatori possano sempre giocare insieme. Qui parliamo di due grandissimi che hanno già giocato insieme al Real Madrid. Io sono per la convivenza”.