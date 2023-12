Tutti criticano, ma la maggioranza fa come lui. Se l'allenatore portoghese si è lamentato prima di Sassuolo-Roma dell'arbitro Marcenaro e del var Di Bello, gli altri lo fanno dopo e non con minore virulenza.che, forse non del tutto casualmente, fu un calciatore di Mou all'Inter, ha detto più o meno le stesse cose prendendosela con Doveri e la durata di Lecce-Bologna e poi con il var Nasca: “Ne ha fatta un'altra , con lui non sono fortunato. Mi è successo quando ero allo Spezia, è successo a Torino, è successo questa volta”. E sul rigore concesso al Lecce: “C'era fallo su Ferguson”.Al contrario, invece,indignato per l'arbitraggio di Massa in Napoli-Inter. Il presidente non ha detto nulla, ci ha pensato il direttore sportivo Meluso a farlo per lui, ma– provvedimento già accettato dalle istituzioni –Ora mi chiedo:Perché ha parlato in conferenza stampa? Perché l'ha fatto prima della partita? Perché ha cercato di “condizionare” gli ufficiali di gara? PersonalmenteLa ricusazione, a maggior ragione se assistita, segna la fine delle designazioni e l'inizio degli arbitraggio gradito se non esplicitamente indicato. Questo sì, un vero scandalo.