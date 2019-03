Più gioca e più migliora; più migliora e più vale: la quotazione di Federico Chiesa è oggi quantificabile in 70-80 milioni. Molti lo vogliono: secondo il Daily Mail il giocatore potrebbe finire in un’asta tra Chelsea, Manchester United e Liverpool, sul fronte italiano oggi si parla con una certa insistenza di Roma. Gli analisti britannici di Stanleybet, che hanno aperto le quote sulla destinazione di Chiesa nella prossima stagione, non credono molto all’ipotesi Premier: Chelsea, United e Liverpool sono collocati a 8,00; ben più probabile, a 3,50, il passaggio alla Juventus, mentre Inter e Roma sono appaiate a 6,00, come riferisce Agipronews. Al momento, comunque, la quota più bassa (1,50) è per la permanenza a Firenze, dove ormai Chiesa è un idolo.