Tuttosport - Juventus su Kristensen dell'Udinese e su Brassier: profili, prezzi e prospettive

Lasfoglia la margherita per trovarecon cui rinforzare il reparto arretrato tempestato dagli infortuni. Senza, ormai ai box da tempo per problemi fisici, e senza di fatto neanche, separato in casa e in attesa di trovare un accordo per la risoluzione del contratto, i centrali su cui può contaresi sono ridotti all’osso.sono ormai diventati una coppia fissa e a dar loro una mano ci ha pensato Manuel, non di rado scivolato dal centrocampo alla difesa. Urge mettere una pezza.Ci stanno provando i bianconeri che nelle ultime settimane hanno contattato e provato a prendere diversi difensori. Da, daadfino ad: nessuno di questi, per ora, però si è trasformato nel rinforzo difensivo che Giuntoli stava cercando. Le trattative – per loro e non solo – sono ancora aperte e non sono da escluderesoprattutto per il centrale delche è in questo momento l’obiettivo numero uno per gennaio e su quello delche potrebbe arrivare a giugno.

Nell’attesa però la Juventus non può farsi trovare impreparata e valuta alternative pronte fin da subito, nomi dal sicuro affidamento che possano rimpolpare la difesa. Sono da intendere in questo senso due nuove idee che portano ad altrettanti centrali. Le riporta Tuttosport secondo cui alla Continassa si stanno studiano di profili diIl primo è un nome noto per l’Italia. In diverse sessioni di mercato i club nostrani hanno provato a portarlo in Serie A. Ci ha provato prima il, poi il, potrebbe riuscirci ora la Juventus. si tratta di un difensore che può giocarecosa questa molto gradita a Motta. Gioca alcon cui ha disputato 10 gare stagionali ed è prestito alla squadra di De Zerbi dal. È un classe 1999, quindi un giocatore già nel pieno della sua carriera che potrebbe però ora fare il salto di qualità e passare in una big a livello europeo.Discorso simile per, di tre anni più giovane, e alle prese con un ottimo campionato con. Il danese insomma non avrebbe bisogno di molto tempo per adattarsi alla nuova realtà. Il colosso scandinavo – alto 198 centimetri – è, anche lui può giocare senza problemi daanche se a destra. Ha una valutazione ancora più bassa,, anche se l'Udinese potrebbe chiederne di pi+ per farlo partire subito, e rappresentaPer le ultime settimane del mercato di gennaio tocca avere anche quelli.