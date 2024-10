Twente - Lazio, le pagelle di CM: Dia la mette subito in discesa, Pedro ancora decisivo in Europa

ANP/AFP via Getty Images

Twente – Lazio 0-2: serata tranquilla. Corre pochi pericoli e fa buona guardia quando chiamato in causa.in superiorità numerica diventa lui una delle chiavi della partita. Un palo (fortuito) nel primo tempo e tanta sostanza su tutta la fascia aiutare i compagni a spingere sull’acceleratore con l’uomo in più.: esordio sul velluto, ma comunque convincente, per il francese. In inferiorità numerica il Twente non riesce a impensierire più di tanto i biancocelesti, ma lui si fa trovare sempre al posto giusto. (dal 31’s.t. Patric sv)

Lammers passa una serataccia contro di lui. I palloni concessi sono davvero pochissimi.perfetta l’imbucata per Dia da cui nasce l’espulsione del portiere avversario. Tiene a bada van Wolfswinkel e si fa trovare sempre al posto giusto nelle chiusure in diagonale. Sfiora anche il gol a inizio ripresa.: ordinato nella gestione. Con la superiorità numerica fa valere la sua fisicità in mezzo al campo. Preciso l’assist – il secondo nel torneo – per Isaksen nel finale.: pennella il cross per il vantaggio firmato da Pedro. È la cassaforte in cui la Lazio mette al sicuro il pallone ogni volta che c’è da gestire la manovra. Sfiora anche due volte il gol nei primi 45 minuti e avrebbe meritato maggior fortuna. (dal 19’s.t.: detta i ritmi nei minuti finali per gestire con intelligenza i palloni e tenere lontani i pericoli)

quando accelera sembra imprendibile, però poi si perde in un bicchiere d’acqua al momento dell’ultimo tocco decisivo. Si mangia anche stasera due occasioni da gol importanti. (dal 43’s.t.: ancora lui. In Europa vale sempre la sua legge: perfetto l’inserimento sul cross di Vecino che vale lo 0-1; ma in generale passano quasi tutte dai suoi piedi le azioni pericolose della Lazio.: buono il suo lavoro di pressione sulla trequarti offensiva. Dialoga bene con Pellegrini sul suo lato. Stasera gli è mancata solo l’incisività in area di rigore. (dal 19’s.t.: il Var gli ha negato il rigore che sembrava essersi conquistato al primo pallone toccato. Comunque positivo il suo apporto)

: provoca l’espulsione di Unnerstall dopo 10 minuti e mette in discesa la partita. Gran lavoro di fisico per tenere sempre alto il baricentro della squadra, soprattutto con l’uomo in più. (dal 31’s.t.: chiude i conti nel finale sfruttando benissimo l’assist di Dele-Bashiru)All.i suoi “altri” titolari rispondono ancora presente. Terza vittoria in Europa arrivata ancora una volta con una lettura perfetta dell’avversario per colpirlo nei punti giusti.: Unnerstall 4; Van Rooij 6, Hilgers 5,5, Bruns 6, Salah-Eddine 5,5 (dal 35’s.t. Ltaief sv); Regeer 6, Vlap 6 (dal 17’s.t. Eiting 5,5); Van Wolfswinkel 6, Steijn 6 (dal 17’s.t. Besselink 5,5), Van Bergen sv (dal 13’p.t. Tyton 6,5); Lammers 5 (dal 1’s.t. Kuipers 5,5). All.: Oosting. 5,5