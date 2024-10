Getty Images

Lazio, accordo a un passo per il rinnovo di Mandas

34 minuti fa



Rinnovo a un passo per Christos Mandas con la Lazio. Il poritere biancoceleste tornerà in campo domani contro il Twente, per la seconda partita da titolare della sua stagione, dopo la gara col Nizza. In queste settimane i contatti tra la società e i suoi agenti sono andati avanti e, secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, entro la fine del 2024 dovrebbe arrivare la firma sul nuovo accordo, con adeguamento di stipendio.



Attualmente Mandas è tra i meno pagati della rosa (poco più di 300mila euro). Arrivato un anno fa dall'Ofi Creta per un milione di euro, è salito velocemente alla ribalta, sfruttando bene l'occasione arrivatagli per l'infortunio di Provedel e mettendo in mostra le sue qualità. Ha attirato anche le attenzioni di alcuni top club europei, ma in estate la Lazio è stata chiara: per il nuovo ciclo con Baroni in panchina entrambi nessuno dei due portieri si sarebbe mosso. Il tecnico ha scelto Provedel come titolare in Serie A e infatti Mandas è ancora a secco di presenze in campionato, ma il club crede fortemente in lui e proprio per questo c'è la volontà di riconoscere al ragazzo, classe 2001, un aumento di ingaggio. L'accordo in essere ora è fino al 2027. Si punta ad allungarlo di altri due anni portando gli emolumenti intorno al milione di euro, bonus inclusi.