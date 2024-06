AFP via Getty Images

Per la prima volta si affrontano in una grande competizionee lo fanno nel momento decisivo. Tutto in ballo infatti nel, quello più equilibrato: le 4 squadre che lo compongono hanno tutte 3 punti all'alba dell'ultimo turno. Si deciderà insomma all'ultimo secondo: la squadra difa ancora affidamento su Lukaku che è stato frenato dai fuorigioco e non ha ancora trovato la rete, quella disu, anche lui protagonista del mercato e anche lui a secco. Ala resa finale: Ucraina e Belgio possono arrivare in tutte le posizioni, dalla prima alla quarta.

Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Mykolenko;, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Dovkyk; Yaremchuk.Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Trossard.