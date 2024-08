Udinese, Alexis Sanchez ha firmato: tutti i dettagli

Il ritorno diall'è cosa fatta. Il cileno ha firmato ilche lo legherà ai bianconeri in quella che sarà la sua seconda avventura in Friuli. Qui era arrivato per lanciare la sua carriera in Europa e qui ritorna dopo aver calciato i campi più importanti al mondo e aver vinto, oltre che in, anche inSanchez era undopo che il suo contratto con l'Inter, scaduto al 30 giugno, non era stato rinnovato. Come scrive Sky Sport, el Nino Maravilla ha messo nero su bianco e, a breve, è atteso il comunicato ufficiale: Alexis non lascia, ma raddoppia e, con l'Udinese, a 35 anni, sarà ancora protagonista della Serie A.Con l'Udinese, il cileno ha giocato per tre anni dal 2008 al 2011, mettendo assieme più di 100 presenze e 21 reti.

- Di lui aveva parlato il neo allenatore dell'Udinese Kostaa TV12: "Resto concentrato sui ragazzi attualmente a disposizione. Per tutti gli allenatori ovviamente