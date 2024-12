Udinese, Bijol: "Bello essere accostati all'Inter: spero vinca la Champions League"

Getty Images

, ottavo di finale disarà anche l’occasione per i nerazzurri di vedere da vicinocentrale titolare dei friulani e obiettivo di mercato di Beppe Marotta e Piero Ausilio.Il difensore classe 1999 ha parlato in un’intervista pubblicata sul canale Youtube di The Italian Football Podcast, affrontando vari temi legati alla sua carriera, soprattutto sul futuro,“Di sicuro ho l'ambizione di giocare in. Spero che ciò accada.. Ma nel calcio sappiamo che ci sono tante voci in giro quindi finché non c'è qualcosa di concreto non c'è molto di cui parlare. Credo che l'Inter sia ancora la squadra più forte. Contro la Lazio hanno dimostrato ancora una volta di essere pronti quando arrivano le grandi partite.

"Il miglior difensore della Serie A èPerò penso che stia dimostrando di essere uno dei migliori difensori della Serie A se non il migliore. Chi sono i migliori attaccanti? DireiNon ti lasciava mai respirare. In questo momento sicuramente ci sono gli attaccanti delle migliori squadre che ti mettono sotto pressione, rendendoti più difficile il controllo. Comema alla fine crea sempre qualcosa”.

“Mi piaceva guardare il Barcellona. Ne mi è sempre piaciuto guardarli. Giocavano un calcio speciale. Era sempre bello guardarli"."Di sicuro ha giocato tanti anni in Italia.. Era un grande professionista. Si è fatto davvero un bel nome ovviamente qui a Udine e a Milano.che ha aperto la strada a noi giocatori più giovani che sono venuti dopo."“Lore ha sicuramente il potenziale per diventare. È anche il personaggio che può raggiungere questo obiettivo. Gli piace lavorare, gli piace la pressione che il mondo del calcio esercita su un attaccante. Devi sempre farlo lottare per gli obiettivi e penso che possa affrontare molto bene queste cose."

"Gli piace ascoltare i giocatori, parlare con i giocatori. Direi questo.Noi siamo concentrati sugli obiettivi interni e non preoccupati per l'Europa“Ho giocato in molti ruoli. Alla fine sono diventato un difensore centrale, tutto torna al suo posto.Prima offensivo, poi difensivo e infine difensore centrale".