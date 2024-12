Udinese, Inler: "Richieste per Bijol e Lucca? Ecco la verità"

Getty Images

A pochi minuti dal match contro il Napoli tra le mura amiche del Bluenergy Stadium di Udine, valido per il 16° turno di Serie A,, dirigente dei bianconeri, è intervenuto a Dazn: “L’emozione di oggi è speciale perché sono stato con tutte e due le squadre nella mia carriera e sono stato benissimo in entrambe".SANCHEZ - “Alexis ha sofferto perchè voleva rientrare. Per noi è fondamentale perché lui vuole sempre vincere e sono contento che sta con noi. È un giocatore fondamentale".RICHIESTE PER BIJOL E LUCCA? - “Ora non posso dire nulla perché siamo concentrati sulla gara. Per fare una bella stagione ci serve stare assieme e concentrati, il focus è solo quello".

RUNJAIC - “Runjaic sta lavorando con la sua mentalità tedesca e prepara ogni partita pensando a tutti i dettagli. Ogni problema tecnico-tattico lui lo risolve. Siamo all’inizio e vogliamo dare il massimo per fare bene”.