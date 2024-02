Udinese-Cagliari: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Udinese-Cagliari è un'altra sfida della 25esima giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium, i friulani vogliono ottenere un altro successo (dopo la vittoria contro la Juventus) per allontanare la zona retrocessione e sconfiggere una diretta concorrente come la formazione sarda, alla ricerca di punti salvezza.



LE ULTIME - Nei friulani Pereyra ha scontato la squalifica, ma l'argentino in settimana ha lavorato in disparte perchè ancora condizionato da un lieve affaticamento muscolare e mister Cioffi rischia di non riuscire a schierarlo. Il tecnico, assieme allo staff medico, continua a monitorare quotidianamente le condizioni del calciatore, ma prepara l'opzione Thauvin trequartista alle spalle della punta Lucca con la conferma poi di Ehizibue e Zemura sulle fasce. In mezzo al campo Samardzic resta favorito su Payero per partire dall'inizio con Walace e Lovric. Dietro terzetto formato da Perez, Giannetti e Kristensen. In porta Okoye. Indisponibili i noti lungodegenti Bijol, Deulofeu ed Ebosse.



Nella formazione sarda dovrebbe ritrovare posto dall'inizio Luvumbo in attacco al fianco di Lapadula (in pole su Petagna per una maglia). A centrocampo ci sarà Gaetano con Makoumbou più avanzato Viola. Fasce presidiate da Nandez e Azzi. Nel terzetto di difesa Zappa con Mina e Dossena. Tra i pali Scuffet.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.



CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Gaetano; Viola, Luvumbo; Lapadula.



DOVE VEDERLA - Udinese-Cagliari si giocherà domenica 18 febbraio 2024 alle 15. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN.