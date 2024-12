Udinese, chi è Razvan Sava: il portiere che sostituirà l'infortunato Okoye

Getty Images

Tegola importante in casa. Il portiere dei friulani Maduka Okoye dovrà stare ai box per diverso tempo a causa della lesione del legamento del polso della mano destra. I bianconeri si affideranno, quindi, a, portiere romeno classe 2002., in estate, per un cifra vicina ai 2,5 milioni di euro, il 22enne vanta caratteristiche fisiche importanti, visti i suoi 197 cm di altezza. Acquistato dalla dirigenza friulana per fare il secondo di Okoye, adesso il romeno potrà mettersi in mostra, visto il lungo stop del nigeriano.

- Razvan Sava, dopo aver mosso i primi passi nel mondo del calcio nella squadra locale del, si trasferisce in Italia nel 2017 e firma con la, club con cui fa l'esordio in Serie D a 16 anni. L'anno dopo, invece, lalo acquista e lo impiega con l'Under17. Nelle stagioni successive, i bianconeri lo mandano in prestito prima ale poi al. Nel 2020, il passaggio al, dove difende la porta dei granata nel campionato di Primavera 1. La stagione 2021/22, coincide con il ritorno in patria, al. In estate, poi, una, con l'Udinese. Sava ha fatto il suoe si è presentato ai tifosi bianconeri parando un rigore ad Ernesto Torregrossa.