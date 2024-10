Getty Images

Udinese, come sta Thauvin? Le condizioni e la scelta contro il Cagliari

L'Udinese di Kosta Runjaic, dopo la gara contro il Cagliari, è già tornata al lavoro in vista del turno infrasettimanale contro il Venezia. Adesso giunge una novità interessante dall'ultimo allenamento: Florian Thauvin, infatti, è tornato a lavorare insieme al resto del gruppo squadra. Allenamento completo e problemi fisici oramai pienamente superati.



I fastidi rimediati nella sfida contro l'Inter - che lo avevano costretto a saltare le ultime tre di campionato - riguardano ormai il passato. Proprio per questo motivo, sono da tenere d'occhio le sue condizioni fisiche che nei prossimi giorni continueranno ad essere monitorate. Ad oggi, visto l'allenamento completo, le sue possibilità di essere convocato per la partita contro il Cagliari sono in aumento.