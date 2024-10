Infortunio Thauvin, le parole di Runjaic prima di Milan-Udinese

Getty Images

Durante la sosta per le nazionaliha lavorato a testa bassa per recuperare il problema muscolare che gli aveva fatto saltare l'ultima gara in casa contro il Lecce prima della pausa, ma non è ancora riuscito a mettersi alle spalle quella contusione che lo terrà fuori anche per la prossima partita contro il Milan, in programma sabato 19 ottobre alle ore 18.- A confermare il forfait di Thauvin per la gara di San Siro è stato l'alllenatore dell'Udinese Kosta Runjaic, che alla vigilia della partita ha parlato così in conferenza stampa: "Thauvin ha ancora a che fare con questo problemino che ha avuto dopo la partita con l'Inter.. Sta lavorando tra palestra e fisioterapia, non so se settimana prossima riuscirà a rientrare. Lui vorrebbe tornare subito, ma per ora Thauvin non può mettersi ancora gli scarpini per giocare".

- La partita contro il Lecce è l'unica che Thauvin ha saltato da inizio stagione, oltre a una panchina nel secondo turno di Coppa Italia contro l'Udinese. Per il resto l'attaccante francese ha sempre giocato, e sempre da titolare anche se non è mai rimasto in campo per tutta la partita.: tre gol e un assist nelle prime sei giornate di campionato.