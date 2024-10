Udinese, dall’insostituibile Karlström ai flop Sánchez e Pizarro: la classifica dei minuti impiegati

A concludere la classifica, ci sono i due grandi punti interrogativi: Alexis Sánchez e Damián Pizarro che, dal loro arrivo in Italia, non hanno ancora trovato spazio per via di problemi fisici. Il primo soffre di un infortunio al polpaccio e per il suo rientro in campo non c’è ancora una data. Discorso simile per Pizarro, che a causa di una condizione fisica non ottimale aveva saltato l’inizio di campionato, per poi fermarsi nuovamente ai box per noie muscolari. Entrambi, quindi, sono ancora fermi a quota zero minuti disputati.