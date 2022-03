Gerard Deulofeu ha sbloccato Udinese-Sampdoria, al termine dell'incontro è intervenuto a Dazn: "Vittoria importantissima perché questa partita era fondamentale per il nostro percorso. Abbiamo gestito bene la partita, così fa una squadra per arrivare ai tre punti. Sono orgoglioso dei miei compagni, stiamo tutti lottando molto. E' uno spogliatoio di tante nazionalità diverse, ci sono giovani che stanno crescendo. Noi, come giocatori con esperienza, stiamo facendo una buona squadra per finire al meglio questo campionato. Gol dedicato a qualcuno? Sì, lo dedico alla mia famiglia, mi ha sempre amato: loro capiscono tutto il lavoro che faccio in settimana per preparare la partita, ora dopo la vittoria e il gol è il momento di festeggiare con loro. Dedico a loro gol e vittoria. Beto non si sblocca? Io e Beto parliamo tanto, è un ragazzo con una mentalità buonissima e sempre vuole migliorare. Già l'ho detto, deve dare valore a quello che sta facendo nella sua prima stagione in Serie A: prima devi darci valore e poi migliorare, è un ragazzo molto forte e la squadra ha bisogno di lui in questi ultimi tre mesi".