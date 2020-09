Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla alla vigilia della sfida contro il Verona a Udinese Tv:"Credo sia una situazione che capita a tante squadre, forse a tutte, l’anomalia di questo inizio per tempistiche e per tempistiche che si incastrano anche con le problematiche legate al virus e alle diverse situazioni nei vari paesi. Questa situazione ha provocato problemi di trasporto, di logistica, di visti burocratici, di quarantene. Quindi tutti probabilmente siamo un po’ in ritardo rispetto a quello che sarebbe un normale inizio del campionato. Faremo di necessità virtù".



SUI NUOVI IN CAMPO - "Difficile, ci sono livelli molto diversi di condizione fisica. Alcuni hanno avuto la possibilità di lavorare con un po’ di continuità, però ci sono anche ragazzi che da 4-6 mesi non toccavano il pallone. Al di là delle cose che tu puoi vedere durante un allenamento è solo una partita di Serie A, peraltro contro un avversario che sappiamo fa dell’intensità una delle sue armi, che ti può far capire".