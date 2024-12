Getty Images

Udinese, infortunio per Lovric: le condizioni

21 minuti fa



Infortunio per Lovric durante Udinese-Napoli.



Il centrocampista allenato da Runjaic è stato costretto a uscire dal campo per un problema muscolare nel corso della prima frazione della sfida contro il Napoli, match valido per la 16esima giornata del campionato di Serie A.



Una tegola in vista delle prossime partite per l'allenatore dei friulani, visto che manca anche Pajero in una linea mediana che conta sempre meno elementi a causa dei vari infortuni. Per Lovric, si tratta di un infortunio all'adduttore: solo gli esami strumentali potranno stabilire l'entità del problema fisico del centrocampista.