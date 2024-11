Udinese-Juventus, le pagelle di CM: ecco il vero Thuram, Gatti e Kalulu tornano a blindare la difesa. Male Koopmeiners

AFP via Getty Images

La sfortuna ci ha visto benissimo e ha scelto di punirlo. Il primo gol è l'emblema di una serata.Poca corsa, meno verve. Di sicuro, l'Udinese sul suo lato fatica abbastanza.Dal 46'Non c'è grossa differenza.I duelli erano il suo pane quotidiano e stavolta sembra senza forza per addentarlo. Era osservato speciale.A volte vien via di esperienza, alle altre deve metterci qualcosa in più. Ma la Juve, quando attacca, lo rimpicciolisce.Corsa a perdifiato e però poco continua. Così i bianconeri faticano praticamente il doppio.

Di un livello differente, e si vede sin da subito.Dal 46'Buon ingresso, ma il livello comunque non si alza.Allora: partita dal doppio volto. E nessuno dei due fa davvero la differenza, nel bene e nel male.Quanti chilometri, ma a volte corre pure troppo. Soprattutto quando lo fa per i compagni.L'appiglio offensivo in meno dei friulani: quando l'han chiamato in causa, non ce l'ha fatta.Dal 67'Ci prova, ma ci riesce solo a tratti.Partita nella partita con Gatti, che se la cava egregiamente. Davis no, non proprio.

- Partita intelligente, ma è mancato il guizzo. Per l'Udinese è praticamente tutto.Dal 68'Quella traversa trema ancora. E' entrato e ha fatto tutta la differenza che poteva fare.Chiude una settimana non esattamente indimenticabile. Tra tutte, ha trovato la Juventus più continua.Bella, la parata su Thauvin. E bella, la risposta alle ultime incertezze.Maglia gialla, dal nulla sbuca lui e fa gol. Ricorda qualcosa? Praticamente la prima volta. A inizio novembre siamo già alla seconda.

Dall'81'Entra con una buona gamba.Davis finisce in un solo boccone e Gatti torna a dare garanzie totali. Di fianco a Kalulu: sarà un caso?Senza strafare, ma con un occhio ben concentrato sulle incursioni di Thauvin. Aveva il compito più complicato.Da sinistra è un'altra vita, ed è un'altra Juventus. Inventa tra esterno e trequarti: il solito lavorone.Dall'81'- Si rivede, e in una serata tranquilla.Senso del tempo, della posizione, della prestazione. Fascia da capitano meritata: è la settimana in cui ha dato più risposte.

Il primo gol arriva da una sua spinta, poi la fortuna fa tutto il resto. E' questa roba qui, Thuram. E l'esame più complicato sarà dare continuità.Dal 70'La sua corsa per stroncare sul nascere le azioni avversarie.Sì, arruffone e sprecone. Però Weah ha dato ritmo e gamba a tutta la Juve e per tutta la partita. Bene così.Dall'86's.v.Qualcuno trovi il vero Koopmeiners: è parso poco coinvolto e comunque in chiara difficoltà. Questione di condizione, probabilmente. Anche se l'errore nel finale non lo può mica giustificare così...

Super prestazione, pure senza gol. A prescindere dal ruolo, sono le vibes a essere completamente differenti. Da San Siro ha cambiato marcia.Non un pallone giocabile, ma neanche uno spreco grossolano. Okoye gli nega il gol nell'ultima azione, per il resto è una serie di buonissime cose.Dal 71'Prova a strappare, quando e come può.Vittoria tutto sommato tranquilla: ne aveva totalmente bisogno. Si mette alle spalle sette giorni complicatissimi, e può guardare la classifica con maggior sostegno.