Juventus, Giuntoli allo scoperto: "A gennaio la priorità è un difensore centrale. Skriniar? Siamo alla finestra"

allo scoperto: laa gennaio punta un difensore centrale.Il Football Director dei bianconeri è intervenuto a DAZN prima della sfida con l'Udinese al Bluenergy Stadium di Udine, match valido per l'11a giornata di Serie A, e ha tracciato la linea per il mercato di gennaio, ma non solo. Le sue dichiarazioni.- "Sicuramente l'infortunio di Bremer è stato pesante, però abbiamo soluzioni valide. In questo momento con tanti infortunati abbiamo avuto il problema della gestione degli sforzi e siamo stati meno brillanti in alcune situazioni".

- "La priorità? Un difensore centrale".- "Abbiamo possibilità di far giocare altri ragazzi. Nico Gonzalez che è ora fuori, Yildiz pure. Anche Milik può dare una mano quando tornerà".- "In questo momento è prematuro parlare di mercato perché le cose a gennaio cambiano continuamente, quindi non ci stiamo muovendo. Siamo alla finestra e vediamo che succede".- "Ha avuto un grande impatto nel mondo Juventus, ha cambiato molto. Siamo partiti con un equilibrio molto importante prima dell'infortunio di Bremer e quelli di altri ragazzi. Mi ha impressionato la sua schiettezza. Persona molto seria, applicato, di talento: avrà un grande futuro".

