Udinese, le pagelle di CM: Lucca e Davies, che coppia d'attacco. Kamara versione assistman

Udinese-Cagliari 2-0: quasi mai chiamato in causa, a tratti spettatore non pagante.: attentissimo in copertura, soprattutto quando entra Luvumbo.: mai in difficoltà, dalle sue parti oggi non è passato nessuno.: preciso in fase difensiva, propositivo in fase d'attacco.(dal 40' s.t: è lui che mette il pallone sulla testa di Lucca con un cross veramente perfetto.(dal 40' s.t).: insieme ai compagni di reparto controlla la gara senza correre troppi rischi.(dal 27' s.tcontrolla il centrocampo nel finale di gara).

: attento e preciso, fa sufficientemente il suo compito compattando bene i reparti. Suo l'assist per il secondo gol.: prova a trovare la gioia del gol con alcune conclusioni da fuori. Nel complesso sufficiente.: non trova la rete per via di un attento Scuffet. Le sue incursioni sono spesso pericolose.(dal 27' s.t: esordisce in Serie A con la giusta tranquillità)chiude il match lasciando sul posto Luperto e trovando un gol di pregievole fattura.: fa valere i suoi cm in area di rigore nel momento del bisogno. Sua l'incornata che apre le marcature.

(dal 27' s.t: tiene alta la squadra negli ultimi minuti).: in attese delle altre partite si conferma in zona Europa. La vittoria odierna è fondamentale in ottica salvezza.