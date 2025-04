Udinese-Milan, le pagelle di CM: torna la Theao, Reijnders implacabile. Gioia meritata per Pavlovic, male Lucca

Getty Images

: paradossalmente riesce a rendere meno umiliante il passivo a sfavore della sua squadra. Qualche buon intervento, specie in uscita. Incolpevole sui 4 gol subiti, serata nella quale può fare poco.l'errore in apertura che consegna il pallone a Reijnders segna la svolta in negativo della sua partita. Naufraga di fronte allo strapotere offensivo del Milan. (dal 76' Pafundi s.v): coprotagonista dell'errore iniziale ma, a differenza di Kristensen, quantomeno prova a risalire con orgoglio. Lotta su ogni pallone ma non riesce a guidare i compagni di reparto.

: probabilmente la sua peggior prestazione da quando veste la maglia dell'Udinese. Sbadato in marcatura nella prima frazione, consegna un pallone velenoso a Jimenez per eccesso di confidenza, Quando entra Abraham lui esce completamente dalla partita.: buono in fase di spinta, talvolta non ordinatissimo ma comunque volitivo. Uno dei pochi a provarci fino alla fine. Coraggioso.La sua partita è fatta di poche cose: una simulazione, una sola chiusura difensiva di livello. Letteralmente sovrastato da Fofana. (dal 65': si vede pochissimo ma ha l'alibi di entrare in una partita già chiusa)

nel primo tempo si muove bene fino al gol del Milan, creando i presupposti anche per il gol ma la sua conclusione è troppo debole per impegnare Maignan. Alza bandiera bianca nella ripresa.gomme a terra per il centrocampista olandese che conferma il periodo di flessione dal punto di vista fisico. Si accende solo in un paio di circostanze. (dal 76'cross sempre sballati, tanti errori banali in fase di costruzione. (dal 65'non ci si accorge nemmeno del suo ingresso in campo)n una serata molto negativa per l'Udinese resta una delle note positive. Vivace in fase di preparazione ma impreciso al tiro in due circostanze favorevoli.

: se poteva essere un esame generale per convincere il Milan a puntare su di lui per la prossima stagione lo sbaglia nettamente. Passa più tempo a protestare con l'arbitro che a pensare a giocare. (dall'84 Pizarro).: la sua squadra sembra aver staccato mentalmente e questo non può essere accettato a sei gare dalla fine.mezzo voto in più per la serietà con la quale ha approcciato a questa gara difficile dal punto di vista personale e anche un personale incoraggiamento per il colpo, fortuito, ricevuto che ha spaventato tutti. (dal 55' Sportiello 6. voto di fiducia, l'Udinese non lo sollecita)

: forza spesso la verticalizzazione, a volte sbagliando la misura, ma sono idee giuste. Solido come non si vedeva da tempo da braccetto destro.anticipa sempre Lucca e ha anche il merito di farlo innervosire. Prestazione senza errori per un difensore che si sta dimostrando sempre più prezioso.secondo centro in campionato per il serbo che sale al quarto piano e schiaccia in porta il gol del 2-0. Una rete che premia una prestazione importante anche in fase difensiva.su e giù lunga la corsia senza risparmiarsi. Si scontra fortuitamente con Maignan ma per fortuna rimedia solo tanta paura. (dal 73' Sottil s.v)

: pronti e via Okoye gli strozza in gol l'urlo per il gol che arriva puntuale nella ripresa ed è il numero 14 di una stagioen straordinaria a livello personale. Da tenere a tutti i costi, il Manchester City può aspettare.torna il padrone del centrocampo, recupera una miriade di palloni e li gioca sempre con attenzione e qualità.: finalmente una prestazione della sua versione prime: devastante in fase offensiva, attento in quella difensiva. Trova il quarto gol in questa serie A con un missile terra aria.(dall'83s.v)lega i reparti di centrocampo e attacco. Usa il compasso per disegnare l'assist da corner per Pavlovic. Positivo.

si muove tanto, lavora bene per la squadra e tiene in apprensione la difesa friulana. (dal 73'entra e regala l'assist a Theo Hernandez con un tocco geniale)ma of the match: settimo gol in serie A, tutti realizzati lontano da San Siro. Ed è un gol capolavoro. Non pago, regala un cioccolatino solo da scartare per Reijnders. (dall'83trova l'assetto giusto con la difesa a tre e non sbaglia una scelta.