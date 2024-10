GETTY

Udinese, perché Thauvin non è neanche in panchina

38 minuti fa



Brutta notizia per l'Udinese che non recupera Florian Thauvin. La stella dei bianconeri non va neanche in panchina nella sfida contro il Lecce che apre il sabato della settima giornata. Il francese non ha smaltito la contusione che lo aveva messo in dubbio e che ora gli preclude la partecipazione al match. Al suo posto, Runjaic schiera Brenner, di fianco a Lucca con Davis in panchina.



Thauvin era uscito malconcio dalla sfida all'Inter, persa 3-2 una settimana fa, per un fastidio muscolare. L'Udinese ha quindi deciso di tenerlo fuori per non correre alcun rischio. Rientrerà a pieno regime dopo la sosta, nell’ottava giornata quando i bianconeri affronteranno il Milan a San Siro.