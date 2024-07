Udinese, Pozzo: "Sanchez? Siamo pronti ad accoglierlo"

Getty Images

Terminata con l'annuncio ufficiale dei giorni scorsi la sua seconda esperienza all'Inter,, la squadra dalla quale il cileno ha cominciato la sua carriera nel calcio europeo. A tal proposito, il patron del club friulano, parlando a Il Messaggero Veneto, ha rivelato che la porta per il Niño Maravilla è sempre aperta: "Per il rapporto che abbiamo ci sentiamo spesso. Da due, tre anni gli dico quando ha intenzione di tornare a casa e chiudere la carriera. Quando verrà, siamo pronti ad accoglierlo".

Il contratto di Alexis Sanchez con l'Inter è scaduto il 30 giugno, dopo il comunicato ufficiale arrivato da parte della società di Viale della Liberazione. Allo stato attuale dei fatti, l’attaccante cileno ha escluso un’avventura in MLS e in Arabia Saudita: Il Panathinaikos, il Como e l'Udinese sono i club, invece, che si sono mostrati maggiormente interessati. Una vera e propria trattativa non è ancora cominciata, ma i friulani possono sognare il ritorno di Sanchez a Udine.