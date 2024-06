Inter addio, l'Udinese sogna Alexis Sanchez: il Nino Maravilla può tornare dove tutto è iniziato

Getty Images

". La strofa de "I migliori anni della nostra vita", tanto cara a Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani ai tempi dell'epopea d'oro del Milan, si può riproporre ancora una volta, perfettamente adattabile a, che proprio da Udine ha iniziatoa e ancora Milano, con. Ora El Campeon cileno, personalità e classe da vendere, pensa davvero a tornare dove tutto è cominciato

il nuovo Technical Director delle squadre della famiglia Pozzo e quindi anche dell'Udinese, Gianluca Nani, ha dipinto arcobaleni di gioia per i tifosi bianconeri, reduci dall'angusta stagione che li ha vistiUna salvezza all'ultima giornata mal digerita da chi per anni ha vissutoarrivando proprio con il magico trio composto dasotto l'egida di Guidolin, a sfiorare prima e disputare poi anche la Champions League, affrontando persino il Barcellona di Messi.recitava un famoso cartone Disney: l'Udinese può decidere di realizzarli, trovando un'importante sponda anche nel calciatore.

: in nessun posto del mondo, tranne che in Cile, Sanchez è stato amato come nel periodo a Udine. Ilcon 51 reti, e record man di presenze assieme a Gary Medel, con 152 gettoni, non vuole ancora tornare in patria, per chiudere la carriera nel suonon è ancora il momento.- Il contratto del Nino Maravilla con l'scadrà il 30 giugno e non sarà rinnovato: in base a quanto ha dichiarato, si possono escludere i ricchi contratti dell'Arabia Saudita e della MLS e anche un ritorno in Sudamerica.appunto sono i club che si sono mostrati maggiormente interessati. Inutile ribadire quale sarebbe la destinazione più idonea, per concludere la fiaba:sanno decidere anche il miglior epilogo.@AleDigio89